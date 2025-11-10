Nicht jeder hat bei den zunehmend niedrigeren Temperaturen einen warmen Mantel. Deswegen ruft die Stadtmission zur Spende von ungenutzten Winterjacken auf.

Berlin - Die Berliner Stadtmission ruft angesichts der sinkenden Temperaturen zum Spenden von warmen Winterjacken und -mänteln auf. „Viele Menschen in Berlin haben keine eigene Wohnung, manche haben nicht mal eine warme Jacke, in die sie sich bei Wind und Wetter kuscheln können“, teilte die Stadtmission mit.

Um diesen Menschen zu helfen, werden von Dienstag bis Donnerstag saubere, intakte und warme Mäntel und Jacken gesammelt. Jeweils zwischen 7.00 Uhr und 9.00 Uhr können diese an der Sammelstelle am Washingtonplatz am Hauptbahnhof an Ständen mit blau-roten Flaggen abgegeben werden.

Die gespendeten Jacken werden anschließend in der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission ausgegeben. Den Angaben nach kommen täglich bis zu 180 bedürftige Menschen dorthin.

Die „WrapUp Day“ genannte Initiative stammt demnach aus dem Vereinigten Königreich und findet zum dritten Mal in Berlin statt. Dahinter stecken verschiedene Organisationen wie die Berliner Stadtmission und die britische Wohltätigkeitsorganisation „Hands On London“.