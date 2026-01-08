weather schneegriesel
Trotz Sturmwarnung: Dresdner Friedhöfe lassen Trauerfeiern wie geplant zu. Doch was passiert, wenn gefrierender Schnee und Astbruch drohen?

08.01.2026
Dresden - Trotz des erwarteten Wintersturms sollen alle Beerdigungen in Dresden stattfinden. Die Wetterprognosen würden sehr genau beobachtet, aber man habe sich gegen eine Absage der Trauerfeiern und Beisetzungen auf den vier städtischen Friedhöfen entschieden, sagte eine Stadtsprecherin auf Anfrage.

Im Stadtgebiet von Dresden sei erst am Nachmittag mit Regen und der damit verbundenen gestiegenen Glatteisgefahr zu rechnen, hieß es weiter. Dann sollten die Beerdigungen bereits abgeschlossen sein. Am Samstag finden keine Beisetzungen statt. Sollte jedoch durch gefrierenden Schnee die Gefahr von Astbrüchen bestehen, würden die Friedhöfe geschlossen, betonte die Sprecherin. Dies sei aber auch von der Windstärke abhängig.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes müssen sich die Menschen in Sachsen in den kommenden Tagen auf überfrierende Nässe, Schneeverwehungen und eisige Temperaturen einstellen.