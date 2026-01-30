Minusgrade, rutschige Wege und Schulausfälle – das Winterwetter sorgt weiter für Beeinträchtigungen. Wer in Niedersachsens Landeshauptstadt Bus fahren will, muss mitunter umplanen.

Hannover/Bremen - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt frostig. Die Temperaturen liegen heute vielerorts zwischen null und minus einem Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Menschen müssen sich weiter auf glatte Straßen einstellen. Mitunter schneit es, die Meteorologen erwarten allerdings nur leichte Neuschneemengen von wenigen Zentimetern.

Der Verkehrsclub ADAC warnte zum Beispiel für die Landkreise Region Hannover, Göttingen und Osnabrück vor Straßenglätte und Schneefall am Morgen. Wegen des Wetters gibt es mancherorts auch keinen Präsenzunterricht - etwa in den Landkreisen Emsland, Osnabrück, Cloppenburg und Grafschaft Bentheim. In Hannover wurden wegen Schneefalls am Morgen manche Bushaltestellen nicht angefahren.