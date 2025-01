Winterwetter und Glätte in Thüringen

Schnee und Glätte begleiten die Menschen in Thüringen auch kurz vor dem Start in das Wochenende. (Archivbild)

Erfurt - Das Winterwetter begleitet die Menschen im Freistaat auch in den nächsten Tagen. Dabei wird es laut Deutschen Wetterdienst (DWD) noch einmal glatt.

Am Freitag kann es gebietsweise zu Schneefall oder Schnee- und Graupelschauern in Thüringen kommen. Bei einem bis vier Grad sind dabei laut DWD einzelne Windböen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Samstag bleibt es bei frostigen minus ein bis minus drei Grad sowie sich fortsetzenden Schneeschauern glatt auf den Straßen.

Der Samstag bringt den Aussichten zufolge wenig Veränderung mit sich. Die Werte liegen knapp über dem Gefrierpunkt, im Bergland knapp darunter. Dabei kann es weiterhin einzelne Schneeschauer geben, ansonsten ist es bewölkt. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen laut Vorhersage bis auf minus sieben Grad ab.

Am Sonntag bleibt es voraussichtlich trocken. Bei einem wolkenverhangenen Himmel steigen die Werte bis auf zwei Grad.