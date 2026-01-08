Schneeverwehungen, Frost und eisiger Wind: Wer in Niedersachsen und Bremen unterwegs ist, sollte aufpassen. Ein Ausblick auf die nächsten Tage.

Hannover/Bremen - Das Winterwetter hat den Alltag vieler Menschen durcheinandergewirbelt - Reisen und Termine werden verschoben oder abgesagt. Wie werden die kommenden Tage in Niedersachsen und Bremen?

Der Donnerstag ist dem Deutschen Wetterdienst zufolge relativ unkritisch. Es falle zwar mancherorts etwas Schnee und gebe Frost, eine besondere Wetterlage sei das aber nicht, sagte der Meteorologe Christian Paulmann im Gespräch mit der dpa. Auch an den Küsten bleibe es ruhig.

Achtung vor Schneeverwehungen am Freitag

Am Freitag wird das Wetter heftiger. Für die Region in und um Hamburg, den Norden Niedersachsens sowie den Süden und Westen Schleswig-Holsteins hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung vor starken Schneeverwehungen herausgegeben.

Dem Wetterexperten Paulmann zufolge sind in manchen Teilen Niedersachsens und Bremen bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich. Dazu kommt ein stärker werdender Wind, der vor allem in der Mitte, im Norden und Osten Niedersachsens für Schneeverwehungen sorgt. Von Ostfriesland bis zum Wendland im Landkreis Lüchow-Dannenberg wird Dauerfrost erwartet. In südlicheren Gebieten kann es vorübergehend auch regnen, im Tagesverlauf ist aber auch dort wieder mit Schnee zu rechnen. Das heftige Winterwetter werde den gesamten Freitag prägen, so der Meteorologe. Erst in der Nacht zum Samstag beruhige sich die Lage. Mit Schnee und Schneeverwehungen müssten die Menschen aber weiter rechnen.

Am Samstag erwartet der Wetterdienst für Niedersachsen und Bremen leichte Schneefälle. Nach der Vorhersage beruhigt sich der Wind. Die Nacht zu Sonntag werde mancherorts mit zweistelligen Minusgraden sehr kalt. Auch in der kommenden Woche bleibt es dem Meteorologen zufolge winterlich kalt, weiterer Schnee wird erwartet.