Wirtschaft erholt sich im ersten Halbjahr

Bad Ems - Die rheinland-pfälzische Wirtschaft hat sich nach den pandemiebedingten Wachstumsrückgängen im ersten Halbjahr 2021 erholt. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres stieg das Bruttoinlandsprodukt 2021 preisbereinigt um 2,5 Prozent an, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Das Land liegt aber unter dem bundesweiten Durchschnitt, der im ersten Halbjahr bei einem Plus von 2,9 Prozent lag.

Am meisten erholt hat sich den Statistikern zufolge die rheinland-pfälzische Industrie. Dort nahm der Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe mit 50 und mehr Beschäftigten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 14 Prozent zu.

Auch der Dienstleistungssektor verzeichnete ein Wachstum. Maßgeblich beigetragen dazu hat demnach der Kfz-Handel mit einem Plus von zehn Prozent. Im Groß-und Einzelhandel stagnierten die Umsätze nahezu, während im Gastgewerbe das Wachstum um 42 Prozent schrumpfte.