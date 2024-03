Menschen mit vollen Einkaufstaschen gehen an den Geschäften in der Tauentzienstraße vorbei.

Berlin - Die Berliner Wirtschaft erweist sich entgegen dem bundesweiten Trend robust. Preisbereinigt stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Hauptstadt im vergangenen Jahr um rund 1,6 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Das war im Vergleich mit den 15 anderen Bundesländern das drittstärkste Wachstum. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg stieg die Wirtschaftsleistung noch mehr. Ohne Berücksichtigung der Inflation wuchs die Wirtschaft in Berlin um rund acht Prozent.

Bundesweit ging das BIP im vergangenen Jahr hingegen um 0,3 Prozent zurück. Damit entwickelte sich die Berliner Wirtschaft laut den Statistikern in jedem der vergangenen zehn Jahre besser als die bundesweite.

Treiber des Wachstums ist vor allem der starke Dienstleistungssektor der Hauptstadt. Um preisbereinigt rund zwei Prozent legte die Wertschöpfung in diesem Bereich im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 zu.