Bremen - Die Wirtschaftsleistung im Land Bremen ist im vergangenen Jahr leicht geschrumpft. Sie sank nach vorläufigen Angaben inflationsbereinigt im Vorjahresvergleich um 0,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Damit entwickelte sich die Bremer Wirtschaft schlechter als im Bundesschnitt: In Deutschland ging das reale Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent zurück. Das Statistische Landesamt führt die Abschwächung in Bremen auf eine schlechte Entwicklung des Dienstleistungssektors zurück. 2022 war das Wirtschaftswachstum den Angaben nach in Bremen bundesweit am stärksten.