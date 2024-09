Dem „Phänomen der Popularmusik“ will sich ein Musikfestival in Wittenberg nähern, das die Renaissance im Namen trägt. Als Motto wird ein Titel von Abba ausgewählt. Premiere feiert ein Singfest.

Lutherstadt Wittenberg - Die „Gassenhauer der Renaissance“ verschmelzen mit den Hits der vergangenen 50 Jahre: Beim Wittenberger Renaissance Musikfestival dreht sich bei der 19. Ausgabe alles um Popmusik. Bis 29. September gibt es nach Angaben der Veranstalter „Altbekanntes neu zu entdecken und in ungewohnte Zusammenhänge zu stellen“. Das Motto lautet „Thank You for the Music“ nach dem Hit der schwedischen Popgruppe Abba, im Programm sind Solistinnen und Solisten sowie Ensembles zu erleben, wie es hieß.

So würden zum Beispiel Melodien der französischen Renaissance mit Songs von Leonard Cohen (1934-2016) kombiniert. Auftritte gebe es unter anderem von der Wittenberger Hofkapelle und ihrem Jugendensemble, hieß es. Premiere feiert den Angaben zufolge das Format „Wittenberg singt“. Am Samstag sollen alle Wittenberger Chöre gemeinsam in der Schlosskirche singen, hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet.

Auch das laut Veranstalter „einzige komplexe Workshop-Angebot für Renaissancemusik in Deutschland“ ist Teil des Festivals. Zwölf Workshops würden aktuell angeboten. Die Kurse mit internationaler Beteiligung gebe es für Instrumentalspiel, Gesang und Tanz. Erstmals gehören zwei Ausstellungen zum Wittenberger Renaissance Musikfestival, wie es hieß. Die über „Instrumente und Noten der Renaissance und des Spätmittelalters“ werde in der Stiftung Leucorea gezeigt.