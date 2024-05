Die Woche beginnt in Sachsen-Anhalt mit Wolken. Im Norden zeigt sich die Sonne zwischendurch, im Süden kann es regnen.

Magdeburg - Die Woche startet in Sachsen-Anhalt mit vielen Wolken. In der Nordhälfte des Landes lockert es später auf und die Sonne scheint, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Im Süden regnet es zwischendurch. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 20, im Harz bei 13 bis 17 Grad.

In der Nacht regnet es nur im äußersten Süden, ansonsten bleibt es trocken bei 11 bis 6 Grad. Der Dienstag zeigt sich wechselnd bewölkt bei 15 bis 18 Grad, im Harz zwischen 12 und 16 Grad. Es bleibt größtenteils trocken.

Bewölkt und trocken geht es in der Nacht zum Mittwoch weiter. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad. Am Mittwoch zeigt sich zwischen bewölkten Phasen die Sonne, Regen fällt nicht. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 19, im Harz 11 bis 16 Grad.