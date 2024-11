Mit grauem Novemberwetter geht es in Berlin und Brandenburg in die neue Woche. In der Nacht müssen sich Autofahrer auf dichten Nebel einrichten.

Neblig-trüb und mit Sprühregen startet die neue Woche in Berlin und Brandenburg. (Symbolbild)

Potsdam - Grau und trüb startet die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, ist der Himmel bei Maximaltemperaturen zwischen fünf und acht Grad meist bedeckt. Vereinzelt muss mit Sprühregen gerechnet werden. Es weht ein schwacher Wind und in der Nacht herrscht stellenweise dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Dieses Wetter setzt sich in den folgenden Tagen fort. Am Dienstag und Mittwoch ist es stark bewölkt oder bedeckt, immer wieder gibt es stellenweise Sprühregen und die Temperaturen bewegen sich zwischen fünf und acht Grad. Am Mittwochnachmittag lockert der Himmel der Vorhersage zufolge etwas auf und es bleibt trocken.