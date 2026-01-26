Bis zu zehn Zentimeter Schnee können im Osten und in der Mitte Niedersachsens fallen. Gebietsweise kann es glatt werden.

Hannover/Bremen - Die Woche startet bedeckt mit Schnee und leichtem Frost. Im Osten und in der Mitte Niedersachsens können bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Nordseeküste kann es vormittags Schneeregen geben, nachmittags soll dieser abnehmen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 0 bis 2 Grad. Im Bergland herrscht leichter Dauerfrost. An der Küste kommt es zu einem starken Nordostwind.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt mit weiterhin etwas Schneefall. Es kann mit Glätte und gebietsweise Nebel gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen im Binnenland bei minus 1 bis minus 4 Grad. Im Bergland kommt es bei minus 6 Grad zu Frost. Der Dienstag zeigt sich weiterhin bewölkt mit örtlichem Schneegriesel und Nebel. Es wird gebietsweise glatt. Die Maximalwerte steigen auf 0 bis 2 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch schneit es im Südwesten leicht, gebietsweise geht der Schneefall in gefrierenden Regen über. Bei minus 1 Grad im Westen und minus 4 Grad im Osten herrscht leichter Frost. Am Mittwoch soll es meist trocken bleiben. Vereinzelt kann es zu leichtem Schneefall kommen, der sich mit gefrierendem Regen vermischt. Die Höchstwerte steigen auf 0 bis 3 Grad.