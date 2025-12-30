Nach dem Fest muss der Weihnachtsbaum weg. Aber wie entsorgt man ihn richtig? In Sachsen sind die Regelungen je nach Wohnort verschieden.

Leipzig - Weihnachten ist vorbei und der Baum soll langsam wieder aus dem Wohnzimmer verschwinden. Aber wohin damit? Die richtige Entsorgung hängt in Sachsen vom Wohnort ab - in den Großstädten und Landkreise gibt es unterschiedliche Regelungen. Ein Überblick:

Grundsätzlich gilt überall, dass der Weihnachtsbaum abgeschmückt und von jeglichen Lametta-Resten befreit sein muss. Er soll auch unverpackt zur Entsorgung gegeben werden, also nicht in Müllsäcke oder Folien gestopft werden. Überall kann der Baum kostenfrei in Wertstoffhöfen abgegeben werden. Darüber hinaus bestehen folgende regionale Unterschiede: