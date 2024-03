Ein am Waldrand gelegenes Wohnhaus geht in Flammen auf. Zunächst wird der Bewohner vermisst. Später finden die Einsatzkräfte einen Toten in der Brandruine.

An der Schmücke/Heldrungen - Bei einem Brand im nordthüringischen Heldrungen ist ein Wohnhaus komplett zerstört worden und der Bewohner ums Leben gekommen. Der 68-Jährige war am Montagmorgen zunächst vermisst worden. Am Nachmittag sei der Mann dann tot in der Brandruine entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Ein Großaufgebot von Feuerwehren rückte zu dem Gebäude am Waldrand an. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Es sei ein Sachschaden in Höhe von mindestens 70.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Feuer gekommen sei, sei bislang nicht klar. Am Dienstag werde sich ein Brandursachenermittler das zerstörte Gebäude anschauen.