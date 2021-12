Wolf stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Kernberg/Wittenberg - Ein Auto hat auf der Bundesstraße 100 bei Kirchberg (Kreis Wittenberg) einen Wolf angefahren. Das Tier starb noch an der Unfallstelle und wurde von Mitarbeitern des Wolfskompetenzzentrums Iden (WZI) abgeholt, wie die Polizei in Wittenberg am Freitag mitteilte. Der Wolf hatte am Donnerstagnachmittag etwa zwei Kilometer vor dem Ortsteil Radis die Straßenseite gewechselt, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto einer 47-Jährigen kam. Der Wagen wurde beschädigt.