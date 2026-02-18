Schock für den Tierhalter und Anwohner: Wölfe treiben rund 100 Schafe kilometerweit vor sich her. Sie verletzen und töten einige der Tiere. Was über den Angriff bekannt ist.

Stinstedt - Ein Wolfsrudel hat eine Herde von rund 100 Schafen im Landkreis Cuxhaven von ihrer Weide gejagt und dabei mehrere Tiere getötet. „Bis heute Morgen wurden 20 tote und 7 verletzte Tiere geborgen“, schrieb ein Sprecher der Landwirtschaftskammer Niedersachsen auf dpa-Nachfrage. Wie viele Wölfe an dem Angriff in der Gemeinde Stinstedt beteiligt waren, ist demnach unbekannt. Nach dem Ergebnis der Rissbegutachtung sei aber klar, dass es Wölfe waren. Über den Vorfall hatten zunächst die „Niederelbe-Zeitung“ und der NDR berichtet.

Die Schafe wurden dem Sprecher zufolge über mehrere Kilometer hinweg gejagt. Tote und verletzte Tiere waren über ein großes Areal verteilt. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer war die Herde mit einem wolfsabweisenden Grundschutz gesichert. Damit könne der Tierhalter aller Voraussicht nach einen Antrag auf eine freiwillige Entschädigungszahlung des Landes stellen.