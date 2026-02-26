Weißenfels - Ulrike Wölfel und Alexander Rolle werden in Zukunft die Leitung des Basketball-Bundesligisten Synatinics MBC übernehmen. Das gab der Club bekannt. Demnach werden die beiden die bislang beim geschäftsführenden Gesellschafter Martin Geissler gebündelten Aufgaben übernehmen, während sich Geissler aus der operativen Geschäftsführung zurückzieht. Der Übergabeprozess soll bis zum Saisonende vollzogen werden.

Im Zuge der Umstrukturierung übernimmt Wölfel die kaufmännische Verantwortung sowie den Spielbetrieb der Lions am Standort Halle. Rolle zeichnet künftig vor allem für die Geschäfts- und Organisationsentwicklung sowie den Spielbetrieb am Standort Weißenfels verantwortlich. Den sportlichen Bereich werden beide künftig in enger Abstimmung mit den Sportdirektoren Silvano Poropat und Mario Zurkowski führen. Mit dieser Erweiterung der Geschäftsleitung schafft der Club klare Zuständigkeiten und stellt die Weichen für eine nachhaltige Weiterentwicklung, heißt es in einer Mitteilung.