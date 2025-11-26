weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
In der langen Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga kommt es zum zweiten Nordduell zwischen Bremerhaven und Wolfsburg. Diesmal gelingt den Niedersachsen die Revanche.

Von dpa 26.11.2025, 21:49
Wolfsburgs Trainer Michael Stewart.
Wolfsburgs Trainer Michael Stewart. Rolf Vennenbernd/dpa

Bremerhaven - Die Grizzlys Wolfsburg haben überraschend das Nordduell in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Der Tabellenneunte siegte mit 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven und revanchierte sich damit für die 2:4-Niederlage im Oktober. Die Tore für Wolfsburg schossen Spencer Machacek (6. Minute), Justin Feser (12.) und zweimal Robert Lynch (22./35.).