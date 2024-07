Leipzig - Nur rund elf Wochen nach seinem Kreuzbandriss steht Xaver Schlager bei RB Leipzig wieder auf dem Trainingsplatz. Zwar absolvierte der österreichische Nationalspieler am Mittwoch mit dem Athletiktrainer nur individuelle Übungen, lief dabei aber rund und in einem ausgezeichneten körperlichen Zustand über den Platz. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich am 3. Mai bei der TSG Hoffenheim einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und wurde dann umgehend in Innsbruck operiert. Bereits bei seinem Kreuzbandriss im rechten Knie 2021 war Schlager nur fünfeinhalb Monate ausgefallen - damals spielte er noch für den VfL Wolfsburg.

Während Kevin Kampl wegen eines Infekts fehlte, trainierten die leicht angeschlagenen André Silva, Hugo Novoa und Lukas Klostermann nur individuell. Einen starken Eindruck macht der belgische Neuzugang Maarten Vandevoordt. Der Torhüter von KRC Genk will vor allem von Stammkeeper Peter Gulacsi lernen. „Er ist ein großartiger Torhüter. Er hat eine Menge Erfahrung. Ich kann viel lernen von ihm“, sagte der 22-Jährige. Cheftrainer Marco Rose zeigte sich zuletzt schon begeistert: „Ein guter Typ und ein richtig guter Torhüter, das sieht man schon in den ersten Einheiten.“

EM-Spieler kommen nach und nach dazu

Am kommenden Montag werden die ungarischen Nationalspieler Gulacsi und Kapitän Willi Orban zum Training erwartet. Dann folgen kurz vor dem Abflug ins US-Trainingslager (28. Juli bis 4. August) Lois Openda, Benjamin Sesko, Yussuf Poulsen sowie Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald. Die deutschen Nationalspieler Benjamin Henrichs und David Raum beginnen am 1. August die Vorbereitung in Leipzig - beide werden in New York fehlen. Offen hingegen ist die Rückkehr der heiß umworbenen Dani Olmo und Xavi Simons an den Cottaweg.