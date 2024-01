Zahlen an Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden gestiegen

Leipzig - Die Passagierzahlen an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Im vergangenen Jahr wurden rund drei Millionen Fluggäste gezählt, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch in Leipzig mitteilte. Dies sei ein Zuwachs von 26,5 Prozent gegenüber 2022.

Während der Dresdner Flughafen 10,9 Prozent mehr Fluggäste als 2022 verzeichnete, stieg das Aufkommen am Flughafen Leipzig/Halle um 34,8 Prozent. Grund hierfür sei die steigende Nachfrage im touristischen Verkehr. Demnach zählten die Türkei, Spanien, Griechenland sowie Ägypten zu den beliebtesten Reisezielen.

Das Luftfrachtaufkommen in Leipzig stagnierte im Vergleich zum Vorjahr. Im vergangenen Jahr seien 1,4 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen worden - 7,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Grund hierfür seien die wachstumshemmende weltwirtschaftliche Situation sowie Kriege und internationale Konflikte. Der Flughafen Leipzig/Halle ist das drittgrößte Luftfrachtdrehkreuz Europas.

Die Zahl der Flugbewegungen lag mit rund 100.600 Starts und Landungen ungefähr auf dem Vorjahresniveau. Allerdings verzeichnete der Flughäfen Leipzig/Halle etwas weniger Starts und Landungen als im Jahr 2022.