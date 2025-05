In der vergangenen Woche hat die Polizei in Sachsen-Anhalt Schwerpunktkontrollen bei Bussen und Lkws durchgeführt. (Archivbild)

Magdeburg - Bei Schwerpunktkontrollen hat die Polizei in Sachsen-Anhalt bei zahlreichen Lkws und Bussen Verkehrsverstöße festgestellt. Bei 530 kontrollierten Fahrzeugen habe es bei 236 Probleme gegeben, teilte das Innenministerium mit. In den meisten Fällen habe es sich um die falsche Bedienung des Tachographen, die Nichteinhaltung von Lenk- und Ruhezeiten sowie um technische Mängel an den Fahrzeugen gehandelt.

In 22 Fällen sei die Weiterfahrt untersagt worden, weil die Verstöße so gravierend gewesen seien.

Die Polizei in Sachsen-Anhalt beteiligte sich erneut an der länderübergreifenden Kontrollwoche.