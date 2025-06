San Pedro del Pinatar ist eine beschauliche Gemeinde an der spanischen Mittelmeerküste. Dort passiert normalerweise wenig. Am Donnerstag wurde die Ruhe dort aber von einem lauten Knall unterbrochen.

Zahlreiche Verletzte bei Explosion in spanischer Kneipe

Murcia - Bei einer Explosion in einer Kneipe in der Region Murcia im Südosten Spaniens sind mindestens 16 Menschen verletzt worden. Es gebe drei Schwerverletzte, die in Krankenhäuser gebracht worden seien, teilte der Notfalldienst der Region auf der Nachrichtenplattform X mit.

Zwei der Opfer seien in kritischem Zustand und würden auf der Intensivstation behandelt, hieß es. Die Ursache der Explosion in der Kneipe „Casa Javi“ in der Gemeinde San Pedro del Pinatar blieb zunächst unbekannt.

Der Vorfall ereignete sich den amtlichen Angaben zufolge zur Mittagszeit im Inneren des Lokals. Es werde ein Gasaustritt vermutet. Die Kneipe war zu dem Zeitpunkt geschlossen, weshalb es wahrscheinlich auch keine schlimmere Tragödie gab. Vor der Kneipe fand aber gerade der Wochenmarkt statt, wie die Nachrichtenagentur Europa Press berichtete. Nach der Explosion sei ein Brand ausgebrochen, der von der Feuerwehr jedoch schnell gelöscht worden sei.