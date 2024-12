In gut einer Woche findet in Berlin Frank Zanders Weihnachtsfeier für Bedürftige zum 30. Mal statt. Der Gastgeber erwartet wieder bekannte Gesichter.

Berlin - Zum 30. Jubiläum seiner traditionellen Weihnachtsfeier für Berliner Obdachlose und Bedürftige erwartet Entertainer Frank Zander (82) viele prominente Helfer. Als Kellnerinnen und Kellner stehen etwa Sängerin Marianne Rosenberg oder die Schauspieler Dieter Hallervorden und Hugo-Egon Balder auf dem Plan.

Bei den Politikern haben sich demnach unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) angekündigt.

Zander lädt seit 1995 zusammen mit seiner Familie und mit Unterstützung von Freunden, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern Berliner Obdachlose und Bedürftige zu einer großen Weihnachtsfeier ein. Für sein Engagement wurde Zander mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt, sein Sohn Marcus mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande.

Dieses Jahr steht das 30. Jubiläum an. Die Feier soll am 21. Dezember im Hotel Estrel in Neukölln stattfinden. 2023 hatte Zander aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen können. Nun will er wieder mit dabei sein. Erst kürzlich hatte er mit der Caritas eine eigene Stiftung gegründet - die Frank Zander Stiftung.