Zehntausende bei ADFC-Fahrradsternfahrt in Berlin erwartet

Bei der Sternfahrt des ADFC aus dem Berliner Umland in die Innenstadt werden mehrere Zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. (Archivbild)

Berlin - Mehrere Zehntausend Menschen werden am Sonntag auf der Fahrradsternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Berlin erwartet. Unter dem Motto „Alle aufs Rad!“ fahren sie auf 20 Routen mit insgesamt rund 2.000 Kilometern Länge aus dem Berliner Umland in die Innenstadt.

Zahlreiche Straßen sind wegen der als Demonstration angemeldeten Sternfahrt zum Großen Stern für die Radfahrer reserviert und die Autofahrer gesperrt. Das gilt auch für zwei längere Autobahnstücke. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können überall auch zwischendurch auf die Strecken fahren und sich einreihen.

Die Sternfahrt hat auch eine politische Dimension. Der ADFC verbindet mit dem Ereignis die Forderung an Politik und Verwaltung nach sicheren und guten Radwegen. Ein Unsicherheitsfaktor ist das Wetter. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Berlin und Brandenburg gebietsweise Schauer und örtlich auch kräftigere Gewitter.