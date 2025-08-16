Heute ist ein aufregender Tag für viele Kinder – zum ersten Mal heißt es für sie: Ranzen packen und auf zur Schule. Ein großes Problem belastet die Schulen aber weiter.

Hannover/Bremen - Für viele Schulanfänger hat das lange Warten heute ein Ende: Zehntausende Kinder und Familien im Nordwesten feiern mit Schultüten und Co. die Einschulung. Allein in Niedersachsen beginnt nach Angaben des Kultusministeriums für rund 82.000 Jungen und Mädchen die Schule, das sind etwa 900 mehr als vor einem Jahr. Im Land Bremen werden laut Radio Bremen etwa 6.900 Kinder eingeschult.

Insgesamt steigen die Schülerzahlen trotz des demografischen Wandels. So erwartet Niedersachsen an den allgemeinbildenden Schulen einen Anstieg von knapp 900.000 Schülerinnen und Schülern in diesem Jahr auf mehr als eine Million im Jahr 2034. Der Lehrkräftemangel bleibt dadurch trotz Rekordzahlen beim Personal auch im neuen Schuljahr ein drängendes Problem.