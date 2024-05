Berlin - Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat nach der Räumung eines Protestcamps von propalästinensischen Aktivsten an der Freien Universität Berlin die Leitung der Hochschule kritisiert. Die Besetzung zeige „eindeutig den fanatischen Charakter der daran beteiligten Gruppierungen“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster am Dienstag laut einer Mitteilung.

„Der Israel-Hass und der antizionistische sowie antisemitische Hintergrund der Aktion ist offensichtlich und gehört zur DNA dieser Leute“, so Schuster. „Dass die Universitätsleitung erneut in einem Statement kein Wort über diesen ideologischen Unterbau verwendet, ist für mich mehr als irritierend. Ross und Reiter müssen klar benannt werden.“ Er habe eine klare Positionierung erwartet. „Leider scheinen die Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate in der FU-Leitung keine ausreichende Entwicklung hervorgerufen zu haben“, kritisierte Schuster.

Universitätspräsident Günter Ziegler hatte zuvor in einer Mitteilung die Besetzung kritisiert. „Diese Form des Protests ist nicht auf Dialog ausgerichtet. Eine Besetzung ist auf dem Gelände der FU Berlin nicht akzeptabel. Wir stehen für einen wissenschaftlichen Dialog zur Verfügung - aber nicht auf diese Weise“, so Ziegler in einer Mitteilung.

Propalästinensische Aktivisten hatten am Dienstag zeitweise einen Hof der Freien Universität in Berlin besetzt. Die Polizei räumte am Nachmittag das Gelände. Zuvor hatte die Universität ein rasches Vorgehen angekündigt.