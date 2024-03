Könnern - Zöllnerinnen und Zöllner haben bei einer Kontrolle an der A14 bei Könnern (Salzlandkreis) mehr als drei Kilogramm Heroin im Motorraum eines Autos gefunden. Die beiden Männer, die im Auto saßen, wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft, wie das Hauptzollamt Magdeburg am Freitag mitteilte. Demnach kontrollierten die Beamten das Auto aus Belgien am Dienstag. Die beiden Männer gaben demnach an, dass sie auf dem Weg zu einer Autobesichtigung nach Leipzig seien.

Beim Öffnen des Kofferraums bemerkten die Beamten starken Marihuana-Geruch. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden sie dann laut Zollamt etwa 100 Gramm Haschisch und hinter der Verkleidung im Motorraum 3,14 Kilogramm Heroin - mit Folie in sechs Drogenpakete verpackt. Das Zollamt schätzt, dass die Drogen im Straßenverkauf einen Wert von 161.000 Euro haben.