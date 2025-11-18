Bahnreisende müssen sich eine Alternative suchen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist nicht möglich. Die Störung könnte den ganzen Tag dauern.

Erfurt/Weimar - Wegen einer Störung der Infrastruktur kommt es derzeit zwischen Weimar und Erfurt zu Zugausfällen. Ein Busnotverkehr habe nicht eingerichtet werden können, teilte die Erfurter Bahn mit. Die Ausfälle würden voraussichtlich den ganzen Tag dauern. Ein Grund für die Störung wurde bislang nicht genannt.