Wind, Schnee und eiskalte Temperaturen haben den Bahnverkehr in Niedersachsen teilweise zum Erliegen gebracht. Heute fahren wieder Fernzüge, allerdings mit Einschränkungen.

Der Bahnverkehr in Niedersachsen läuft nach dem Wetterchaos mit Einschränkungen wieder an.

Hannover - Nachdem Wintersturm „Elli“ den Bahnverkehr in Niedersachsen durcheinandergewirbelt hat, normalisiert sich die Lage am Morgen langsam wieder. Noch gebe es allerdings weiter starke Einschränkungen, teilte die Deutsche Bahn mit. Besonders in und um Hannover würden Schneeverwehungen zuvor geräumte Gleise immer wieder unbefahrbar machen. Außerdem können Weichen bei den Minustemperaturen weiter einfrieren.

Die Bahn hatte den Fernverkehr im Norden Deutschlands seit Freitag zeitweise komplett eingestellt. Am Samstag hieß es dann, man wolle den Fernverkehr in Norddeutschland schrittweise wieder aufnehmen.

Seit Sonntagfrüh fahren demnach auch wieder Züge auf den Verbindungen Hamburg–Hannover–Kassel–Süddeutschland und Berlin–Hannover–NRW, allerdings mit Einschränkungen. Die Fernverkehr-Verbindung zwischen Hannover und Norddeich fallen heute aus.

Die S-Bahn in Hannover fährt wieder auf den meisten ihrer Strecken. Auch hier kommt es immer wieder zu Ausfällen und Verspätungen. So werde laut Bahn der Bahnhof Hannover Messe nicht angefahren und zwischen dem Hauptbahnhof Hildesheim und Lehrte sei ein Busverkehr eingerichtet.