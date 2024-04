Sondershausen - Der Zugverkehr zwischen Erfurt und Nordhausen ist am Freitagmittag kurzzeitig unterbrochen gewesen. Hintergrund war ein Überfall auf eine Mitarbeiterin am Stellwerk in Hohenebra, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie sprach von einem Raubdelikt. Nähere Informationen lägen nicht vor, die Kriminalpolizei sei im Einsatz. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Laut Bahn war die Strecke zwischen Sondershausen und Wasserthaleben von 11.37 Uhr bis 12.56 Uhr komplett gesperrt. Ein Sprecher sprach von einer „behördlichen Anordnung“. Die Züge pendelten demnach zwischen Erfurt und Wasserthaleben und Nordhausen und Sondershausen