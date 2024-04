Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Berlin-Mitte sind drei Menschen verletzt worden.

Zusammenstoß an Kreuzung: Auto kracht in Lokaleingang

Berlin - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Berlin-Mitte ist ein Wagen in den verglasten Eingang eines Restaurants gekracht. Bei dem Unfall sind drei Menschen verletzt worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Am Freitagabend hat nach den Angaben ein 18 Jahre alter Autofahrer die Vorfahrt an der Kreuzung Friedrichstraße-Schützenstraße missachtet und ist mit seinem Auto frontal mit dem Wagen eines 44-Jährigen zusammengestoßen. Danach ist der Wagen des 44-Jährigen durch den Zusammenstoß in den Eingang eines Restaurants an der Kreuzung geschleudert.

Der 44-Jährige und die Beifahrerin des 18-Jährigen wurden schwer verletzt. Der 18-Jährige ist leicht verletzt worden. Zuvor berichtete die „B.Z“.