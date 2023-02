Lommatzsch - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Lommatzsch (Landkreis Meißen) sind zwei Autofahrer tödlich verunglückt. Ein 53-Jähriger sei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen und dort frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht auf Mittwoch mit. Das entgegenkommende Fahrzeug geriet in Brand - beide Fahrer erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.