Zwei Verkehrsunfälle nehmen für zwei Männer einen tödlichen Ausgang. Sie waren mit dem Motorrad unterwegs.

Frankleben/Burgliebenau - Auf Landstraßen im Saalekreis sind am Samstagabend zwei Biker bei Unfällen gestorben. Ein 28-Jähriger stieß nahe Frankleben in einer Kurve mit dem entgegenkommenden Pkw eines 23-Jährigen zusammen, wie die Polizei in Halle mitteilte. Der Motorradfahrer starb an der Unfallstelle, der Autofahrer kam verletzt in ein Krankenhaus, wie es hieß.

Zwischen Burgliebenau und Lochau wurde einem 51-jährigen Biker laut Polizei das Überholmanöver eines Autofahrers zum Verhängnis, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war und ihn ersten Erkenntnissen zufolge von der Straße drängte. Der Motorradfahrer fuhr gegen einen Baum und erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen zu den genauen Ursachen der Unfälle.