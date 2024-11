Mülsen - Bei einem Unfall mit einem Kleinkraftrad in Mülsen im Kreis Zwickau sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Ein 45 Jahre alter Autofahrer wollte nach ersten Erkenntnissen am Sonntag an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Roller der Jugendlichen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden 16-Jährigen stürzten und wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.