Crash auf der B102: Zwei junge Frauen kommen verletzt ins Krankenhaus. Warum der Fahrer seinen Führerschein los ist und was die Polizei bei ihm feststellte.

Mühlenfließ - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 102 im Kreis Potsdam-Mittelmark sind zwei junge Frauen verletzt worden. Der 20 Jahre alte Fahrer verlor nach Angaben der Polizei bei Mühlenfließ die Kontrolle über sein Auto, das ins Schlingern geriet und auf der Gegenfahrbahn mit einem Baum kollidierte.

Die 16- und 18-jährigen Insassinnen wurden in Krankenhäuser gebracht, der Fahrer blieb unverletzt. Ein Drogenschnelltest bei ihm zeigte den Konsum von Betäubungsmitteln an. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die B102 zeitweise gesperrt. Gegen den Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.