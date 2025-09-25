Nach einer Auseinandersetzung am Mittag müssen zwei Männer im Krankenhaus behandelt werden. Vieles ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Berlin-Gesundbrunnen sind zwei Männer verletzt worden. Ein 29-Jähriger erlitt nach Angaben der Polizei eine Stichverletzung am Bauch, mutmaßlich durch ein Messer. Ein 26 Jahre alter Mann wurde demnach am Kopf verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Kripo ermittelt wegen Körperverletzung

Demnach wurde die Polizei gegen 12.30 Uhr zu dem Einsatz in der Freienwalder Straße alarmiert. Laut Zeugenaussagen flüchteten die Tatverdächtigen vor dem Eintreffen der Polizei. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.