Berlin - Bei einem Streit in einer Gruppe in Berlin-Marzahn sind zwei Männer verletzt worden. Ein 27-Jähriger erlitt eine Stichverletzung am Gesäß und ein 19-Jähriger Augenreizungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden hatten sich demnach am Dienstagnachmittag zunächst mit einem Mann verabredet, um einen Streit zu klären. Sie sollen ihn flüchtig über ein soziales Netzwerk gekannt haben. An einer Straßenecke soll der Mann gemeinsam mit zwei Begleitern den 27-Jährigen und den 19-Jährigen geschlagen und getreten haben. Außerdem sollen die beiden Männer mit einem Messer und Reizgas angegriffen worden sein, wie es weiter hieß. Daraufhin flüchteten die mutmaßlichen Täter. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.