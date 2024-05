In der Nacht zum Sonntag fallen in Gera Schüsse. Die Polizei ist zunächst zugeknöpft. Jetzt gibt es weitere Details. Eines bleibt jedoch unklar.

Zwei mutmaßliche Täter nach Schüssen in Gera festgenommen

Gera - Nach den Schüssen auf einen Mann in Gera sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Einer von ihnen schoss nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft am frühen Sonntagmorgen mehrmals auf der Straße mit einer Pistole auf einen 35-Jährigen. Das teilten die Ermittler am Montag mit.

Das Opfer wurde in Becken und Oberarm getroffen und kam ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Tags zuvor hatte die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt berichtet, aber keine Details genannt.

Der 40-jährige mutmaßliche Schütze und sein 27-jähriger Begleiter waren den Ermittlungen zufolge in einem Auto unterwegs, als sie gegen halb drei Uhr morgens auf ihr Opfer trafen. Zuvor habe es bereits einen Streit gegeben, die Hintergründe sind laut Ermittlern noch unklar.

Zunächst sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen, dann seien Schüsse gefallen. Anwohner hätten den Notruf gewählt. Die nach wenigen Minuten eingetroffene Polizei habe beide mutmaßliche Täter noch vor Ort festgenommen. Gegen beide will die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Haftbefehl stellen. Zu einem möglichen Motiv gibt es keine Angaben. Opfer und mutmaßliche Täter sind türkische Staatsangehörige.