In Dresden und im Landkreis Meißen sind bei zwei Lkw-Unfällen zwei Menschen verletzt worden. In einem Fall wurde ein fünfjähriges Mädchen verletzt, im anderen eine Radfahrerin schwer.

Dresden - Bei zwei voneinander unabhängigen Unfällen sind am Montag Passanten von Lkw erfasst und zum Teil schwer verletzt worden. Im Dresdner Stadtteil Laubegast wurde dabei nach Polizeiangaben ein fünfjähriges Mädchen leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer ein gesundheitliches Problem gehabt haben, was zu dem Unfall führte. Der Fahrer habe offensichtlich eine rote Ampel überfahren, sei von der Straße abgekommen und dann auf dem Fußweg mit dem Mädchen zusammengestoßen. Anschließend sei der Lkw weiter gefahren und mit einem Stromkasten, einem Baum und vier weiteren Autos kollidiert. Zum Sachschaden konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

Bereits am Vormittag wurde zudem eine Radfahrerin in Gröditz (Landkreis Meißen) schwer verletzt. Offenbar habe ein Lkw beim Abbiegen die Frau übersehen, als diese die Straße überquerte, so die Polizei. Die Frau sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.