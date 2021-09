Iffezheim - Zwei Polizistinnen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 500 bei Iffezheim (Landkreis Rastatt) leicht verletzt worden. Die beiden Beamtinnen sicherten mit ihrem Dienstwagen einen Schwertransport ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Autofahrer habe das am Donnerstag zu spät erkannt und das Polizeiauto gerammt, hieß es. Die 31 und 36 Jahre alten Polizistinnen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.