Blitzeis und Schneefälle haben viele Autofahrer überrascht: Auf der A9 und der A2 kracht es gleich mehrfach. Meistens bleibt es bei hohen Sachschäden.

Dessau-Roßlau/Magdeburg - Aufgrund von Straßenglätte ist es auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Bei Coswig (Landkreis Wittenberg) wurden dabei in der Nacht zu Montag zwei Menschen schwer verletzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Schaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Feuerwehr Coswig waren an dem Unfall zwischen Coswig und Köselitz drei Autos beteiligt. Insgesamt habe es auf der A9 mindestens zehn Unfälle gegeben. Es seien dabei zwei Menschen leicht verletzt worden.

Auch auf der A2 ereigneten sich nach Polizeiangaben zehn Unfälle. Vereinzelt habe es auch auf der A14 und A36 Unfälle gegeben. In den meisten Fällen seien die Fahrzeuge aufgrund der glatten Straßen von der Fahrbahn abgekommen. Teilweise sei es zu erheblichen Schäden gekommen.