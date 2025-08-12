Die Feuerwehr musste sich im Landkreis Harz am Dienstag gleich um zwei brennende Traktoren kümmern. Auch Feld und Straße wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Halberstadt - Bei Halberstadt im Landkreis Harz haben zwei Traktoren und ein Hektar Feld gebrannt. Zunächst sei am Dienstagvormittag nahe der Landstraße 78 bei Dedeleben ein Traktor während landwirtschaftlicher Arbeiten auf einem Feld in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe die Flammen löschen können, hieß es.

Verletzt worden sei niemand, teilten die Beamten mit. Der Schaden werde auf 280.000 Euro geschätzt.

Kurze Zeit nach dem Brand bei Dedeleben sei auf der Bundesstraße 79 nahe Athenstedt ein zweiter Traktor in Flammen aufgegangen. Der 20 Jahre alte Fahrer habe das Feuer während der Fahrt bemerkt, gestoppt und sich in Sicherheit gebracht. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Der Schaden belaufe sich schätzungsweise auf 200.000 Euro, hieß es. Auch die Fahrbahn sei beschädigt worden.