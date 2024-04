Chemnitz - Bei einem Verkehrsunfall in Chemnitz sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 32-Jähriger mit seinem Fahrzeug am Samstag im Ortsteil Euba beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden Auto eines 72-Jährigen zusammengekracht. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto des 32-Jährigen mit einem dahinter fahrenden Auto zusammengestoßen. Der 72-Jährige wurde schwer verletzt. Seine 75 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus.