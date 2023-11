Zwei Weltkriegsbomben in Braunschweig erfolgreich entschärft

Braunschweig - Zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind in Braunschweig erfolgreich entschärft worden. Rund 5000 Anwohner konnten am Sonntagnachmittag wieder in ihrer Häuser und Wohnungen zurückkehren. Bei den Bomben handelte es sich um amerikanische jeweils 250 Kilogramm schwere Fliegerbomben, teilte die Stadt mit. Rund um die Fundorte war eine Sperrzone mit einem Radius von einem Kilometer eingerichtet worden. Weil sich jedoch einige Bewohner weigerten, ihr Zuhause rechtzeitig zu verlassen, verzögerte sich die Arbeit der Sprengstoffexperten.

Auch später musste der Sprengmeister seine Arbeit immer wieder unterbrechen, weil sich Menschen in der Sperrzone aufhielten. Zwischenzeitlich waren rund 450 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Stadtgebiet vor Ort. Mit Drohnen wurde kontrolliert, ob sich noch Menschen im Sperrgebiet befanden. Gegen 16.15 Uhr waren dann beide Bomben schließlich entschärft und alle Anwohner konnten nach Hause gehen.

Die Bomben waren bei Sondierungsarbeiten südlich des Stadtparks entdeckt worden. Während der Arbeiten an den Blindgängern kam es am Sonntag auch zu zahlreichen Straßensperrungen und Ausfällen im Bahnverkehr.