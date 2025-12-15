Erst die Front, dann das Heck: Zweimal brennt in Oberschöneweide das Auto einer Frau – ein 31-Jähriger gerät ins Visier. Was ist bislang über den Fall bekannt?

Berlin - Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der in Berlin-Oberschöneweide zweimal das Auto einer Frau angezündet haben soll. Am Sonntagmorgen brannte in der Fritz-Kirsch-Zeile zunächst der Frontbereich des Wagens, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand, zwei weitere Autos wurden beschädigt.

Ermittlungen führten die Polizei zu einem 31-Jährigen, der in seiner Wohnung in Neu-Hohenschönhausen festgenommen wurde. Die Wohnung wurde durchsucht und die Identität des Mannes festgestellt. In der Nacht wurden Feuerwehr und Polizei erneut in die Fritz-Kirsch-Zeile gerufen: Dort brannte nun das Heck des Wagens.

Die Polizei durchsuchte erneut die Wohnung des 31-Jährigen und beschlagnahmten Tatkleidung sowie ein Mobiltelefon. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Wie ein Sprecher sagte, hätten sich der Mann und die 41 Jahre alte Frau gekannt. Berichten zufolge soll es sich um den Ex-Freund der Frau handeln. Das konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.