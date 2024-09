Leipzig/Dresden - Die verbliebenen sächsischen Clubs haben bei der Auslosung zur zweiten Runde des DFB-Pokals lösbare Gegner bekommen. Fußball-Bundesligist RB Leipzig empfängt den FC St. Pauli und Drittligist Dynamo Dresden trifft auf Zweitligist SV Darmstadt 98. Die Auslosung wurde im Fußballmuseum in Dortmund vorgenommen, Losfee war die 3x3-Olympiasiegerin Sonja Greinacher. Die Runde wird am 29 und 30. Oktober ausgetragen, eine genaue Ansetzung erfolgt noch.

„Mit dem FC St. Pauli kommt ein ambitionierter Aufsteiger nach Leipzig. Dazu mit Alexander Blessin ein jahrelanger RB-Trainer, der uns sehr gut kennt. Wir sind also gewarnt und erwarten ein enges Spiel“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Leipzig hatte sich in der ersten Runde bei Drittligist Rot-Weiss Essen souverän mit 4:1 durchgesetzt. In den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 gewann man jeweils den Pokal, in der vergangenen Saison war bereits in der zweiten Runde in Wolfsburg Schluss.

Dresden hatte zum Auftakt in den Wettbewerb Mitte August Zweitligist Fortuna Düsseldorf 2:0 besiegt. Mit Darmstadt hat man in der zweiten Runde bereits Erfahrungen gemacht. Im Dezember 2020 gab es allerdings ein 0:3.