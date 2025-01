Zwickau - Die Handballerinnen von BSV Sachsen Zwickau schweben nach der sechsten Niederlage in Folge in akuter Abstiegsgefahr. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Mittwoch ihr Heimspiel gegen HB Ludwigsburg mit 23:32 (15:16). Den größten Anteil am achten Erfolg in Serie des Spitzenreiters hatten Antje Döll (7/5), Viola Leuchter und Xenia Smits (je 5). Die meisten Tore für die Gastgeberinnen, die ihr letztes Erfolgserlebnis am 16. November beim 28:24 gegen Sport-Union Neckarsulm gefeiert hatten, erzielte Arwen Gorb (7).

Der Außenseiter konnte Ludwigsburg zumindest in den ersten 30 Minuten Paroli bieten. Nach einem 5:8-Rückstand (13.) kämpften sich die Zwickauerinnen bis zum Halbzeitpfiff auf einen Treffer heran. Doch die Ludwigsburgerinnen sorgten mit einem Blitzstart in die zweite Hälfte früh für eine Vorentscheidung. Mit einem 4:0-Lauf auf 20:15 (39.) brachen die Gäste den Widerstand der BSV-Spielerinnen. Torhüterin Barbara Gyori verhinderte mit ihren zehn Paraden eine zweistellige Niederlage der Mannschaft aus Sachsen.