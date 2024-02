Zwickauer Handball-Frauen verlieren in Blomberg 20:33

Blomberg - Den Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau steht im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga das Wasser bis zum Hals. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag bei der HSG Blomberg mit 20:33 (7:16) und bleiben nach der elften Saisonniederlage auf einem Abstiegsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Nieke Kühne (8 Tore), Judith Tietjen (5) und Ona Vegue Pena (5/1). Für das Team aus Sachsen erzielten Emma Montag (5) und Laura Szabo (4) die meisten Tore.

Die Gäste gerieten schon in der Anfangsviertelstunde auf die Verliererstraße. Blomberg setzte sich schnell auf 9:2 (14.) ab und hatte damit bereits für eine Vorentscheidung in dieser Partie gesorgt. Kurz nach dem Wiederanpfiff lag Blomberg beim 17:7 (31.) erstmals mit zehn Toren vorn. Die Gäste leisteten sich zu viele Fehler, um das Ergebnis freundlicher zu gestalten.