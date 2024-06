Dresden - Fünf Frauen und sieben Männer haben für ihr langjähriges Wirken zum Wohle des Landes den Sächsischen Verdienstorden erhalten. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verlieh die höchste staatliche Auszeichnung am Dienstag im Dresdner Residenzschloss unter anderem an bekannte Persönlichkeiten wie die frühere Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), Karola Wille, die ehemalige Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Ursula-Marlen Kruse oder den Doyen der Hochschulmedizin in Dresden, Heinz Reichmann.

Mit dem Verdienstorden werden seit 1997 Menschen geehrt, die sich ganz besonders im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen oder ehrenamtlichen Bereich engagierten - bisher nach Angaben der Staatskanzlei knapp 390. Diesmal bedankte sich der Freistaat damit auch bei einer für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung engagierten Lehrerin, einer Krankenschwester, die die Hospiz- und Palliativversorgung beförderte, dem Mitorganisator von neun Landesgartenschauen oder einem Mann, der Fremdsprachen-Kitas und internationale Schulen mit aufbaute.