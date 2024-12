Einmal einen Millionengewinn abräumen - davon träumen viele Lottospieler. In Sachsen ist das in diesem Jahr bis Weihnachten zwölf Glückspilzen gelungen - deutlich mehr als 2023.

Leipzig - Im zu Ende gehenden Jahr sind in Sachsen bislang zwölf Lottospielerinnen und Lottospieler zu Millionären geworden. Das waren doppelt so viele wie 2023. Die Tipper räumten nach Angaben von Sachsenlotto in verschiedenen staatlichen Lotterien siebenstellige Gewinne ab.

Vier der Großgewinne gingen nach Leipzig, drei in den Vogtlandkreis und zwei nach Mittelsachsen. Zudem wurden Spieler aus den Landkreisen Görlitz, Bautzen und Meißen zu Lotto-Millionären.

Größter Gewinn ging nach Ostsachsen

Die höchste Summe erzielte mit knapp 4,7 Millionen Euro der Glückspilz aus dem Landkreis Görlitz. Er knackte Mitte April den Jackpot im klassischen Lotto „6 aus 49“. Eine ähnlich hohe Summe brachte im November die europäische Lotterie „Eurojackpot“ nach Sachsen. Ein Vogtländer gewann rund 4,26 Millionen Euro. Auch in der Zusatzlotterie „Spiel 77“ wurden mehrere Millionengewinne erzielt - der höchste mit knapp 3,6 Millionen Euro im September in Mittelsachsen.

Ein besonderes Glück hatten im Dezember zwei Spieler aus Leipzig und dem Vogtland: Sie benötigten für ihren Millionengewinn nur drei richtige Zahlen. Bei der „Nikolaus-Sonderauslosung“ wurde bundesweit unter allen Tippscheinen mit drei Richtigen dreimal eine Million Euro ausgelost. Der dritte Millionengewinn ging nach Berlin.

Noch drei Ziehungen im Eurojackpot oder Lotto

Ein paar Chancen auf das ganz große Glück haben die Lotto-Fans in Sachsen in diesem Jahr noch. Am 27. Dezember und am Silvesterabend werden jeweils die Gewinnzahlen beim „Eurojackpot“ ermittelt. Am 28. Dezember steht außerdem die letzte Samstagsziehung im Lotto an.

Im Jahr 2023 hatten die Spielerinnen und Spieler in Sachsen 334 Millionen Euro im Lotto eingesetzt. Für die staatliche Lotterie-Gesellschaft war es das bislang erfolgreichste Jahr. Den Geschäftsbericht für 2024 legt Sachsenlotto erst im kommenden Jahr vor.